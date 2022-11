Kodanik muretseb Arhiivi bussipeatuse liiklusohutuse pärast

Ingrid Ader on korduvalt juhtinud Saaremaa vallavalitsuse tähelepanu, et Kuressaares Roomassaare teel asuva Arhiivi bussipeatuse juures teed ületavad inimesed on autojuhtidele halvasti nähtavad. Tema sõnul on ülekäiguraja taustaks tumedad puud-põõsad, mis raskendab teeületaja märkamist. Aderi arvates piisaks puude-põõsaste mahavõtmisest ning natukesest lisavalgustusest. Samuti leiab ta, et 50 km/h ala võiks alata Roomassaare poolt tulles juba Kaevu tänava ristmikust, mitte vahetult enne bussipeatust.