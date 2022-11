SAARLANE ⟩ Priit Liiv – hakkamasaajaks sündinud

2012. aastal töötas Priit EAS-is ja juhtis alustavatele ettevõtjatele mõeldud mentorprogrammi. Ühe programmis osaleja kaudu jõudis temani info Soomes Jyväskyläs toimuvast konverentsist, kuhu on esinema tulemas ka Richard Branson. See köitis tähelepanu ja tekkis plaan väikese seltskonnaga üritust väisata

Pilet ostetud, avastas ta üritust oodates ja kodulehte sirvides, et Nordic Business Forum otsib inimesi tööle Eestisse, Rootsi ja Soome, ning olles uue töö otsingul, kirjutas ta sinna, kes ta on, kust tuleb ja soovist firmas töötada. Lisas, et tuleb konverentsile ka. Kuna soomlased juulis puhkavad, ei vastanud talle keegi.