Saare- ja Muhumaa tänavad neid, kes panustanud maakonna arengusse

Võistlusi on avama kutsutud alati spordikuulsusi, osalenud on Erki Nool , Erich Teigamägi jne. Tammetõrumängudel saavad osaleda lapsed vanuses 1- 16. a. Võistlusaladeks on ümber tamme jooks, 60 ja 30 m jooks, kaugushüpe, pallivise ja staadioniringi jooks.

Külas on oma tantsurühm, kes esineb alati ka ülevallalistel üritustel. Sel sügisel on alustatud ettevalmistustega traditsioonilise Muhu pulma taaslavastamiseks 2023. aasta suvel. Alates 2015. aastast on väikeste pausidega sügis-talvisel perioodil toimunud üks kord kuus külakool, mis on toetanud ja julgustanud erivanuses inimesi uute ja huvitavate teadmiste omandamisel; on kujundanud arusaama, et ka eakamad on õppimisvõimelised.