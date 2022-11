Villig kirjeldas Dagens Industrile, et viimased paar aastat on olnud parajad Ameerika mäed. Koroonapandeemia ajal kukkus 80% ettevõtte taksoturust ära. “Alates sellest ajast oleme me taastunud ning oleme nüüd mitu korda suuremad kui enne pandeemiat. See eristab meid mitmest teisest platvormist,” hindas Villig.