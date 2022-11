JUHTKIRI ⟩ Toetuste ooper

Muidugi pole 30 000 eurot valla jaoks eriti suur raha. Arvestades seda, et seeläbi tuleb maakonna majandusse üle kahe miljoni euro, millest osa kaudselt ka valla rahakotti jõuab.

Samas kinnitab Saaremaa vallavalitsus lähiajal eelarve, kus kõikvõimalikud toetused on kärbitud minimaalseks, kui mitte täiesti maha tõmmatud. Ilma jäävad ettevõtmised ja üritused, kus tavaliselt on suur roll kogukonnal. Jah, enamasti ei ole need glamuursed ega jõua isegi avalikkuse ette.