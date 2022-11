Üks rühm ei saa tegutseda ilma hea juhendajata. Praegune juhendaja Helje Raaper on naisrühma tantsutanud üle 30 aasta.

Tänutäheks selle eest kinkisid rahvamaja ja naisrühm Kuldking talle lapiteki, mille autoriks Jaanika Tiitson. Tekk on saanud inspiratsiooni Mustjala rahvariiete vöökirja motiividest ja keskel on Mustjala rahvariide abu eest olevad tinast kaunistused - malid. Helje Raaper on Mustjala pärimuse hoidja ja teinud seda tööd aastakümneid, pannes sinna kogu oma hinge.