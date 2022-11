JUHTKIRI ⟩ Lõputu prügikorraldus

Jäätmete sorteerimine ja kogumine oli inimeste jaoks esialgu uus tegevus, mis nõudis harjumist. Kes mäletab seda aega, mil tuli hakata prügi sorteerima, siis milline vastuseis sellele algul oli. Miks peab, kui eluaeg on teisiti hakkama saadud?

Jäätmejaama asumist prügivaldaja lähedal põhjendatakse muu hulgas sellega, et suur vahemaa suurendab tõenäosust, et prügi ei viidagi jäätmejaama, vaid sokutatakse metsa, võõrastesse konteineritesse või avalikesse pakendikonteineritesse või põletatakse.

Karta on, et ka uute jäätmejaamade rajamine ei kaota ära prügisokutamist ega põletamist. Eluaeg ju nii tehtud. Nii mõnelegi ei mahu tänaseni pähe, et prügi äraviimise eest tuleb maksta.