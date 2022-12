JUHTKIRI ⟩ Tormid haridusmerel

Kes mäletab, siis Saaremaa gümnaasiumi avamise plaan tekitas kohalikul haridusmaastikul korraliku tormi. Oli palju küsimusi, isiklikke solvumisi. Tänaseks on torm vaibunud. Eks allhoovused kuskil veel liiguvad, kuid mäslemine on möödas. Kool tähistas eile teist sünnipäeva. Kaks aastat pole ajaloo mõistes mingi aeg, kuid siiski parajalt pikk, et üht-teist paika loksutada.