NIMEKIRI ⟩ Vaata, kus asuvad Saaremaale planeeritavad varjumiskohad

Avalikud varjumiskohad on mõeldud ohu korral kõigile abivajajatele ning need on tähistatud tsiviilkaitse märgiga.

"Varjend oli selline, kus sissetulev õhk filtreeritakse läbi vastavate seadmete ja söefiltrite ja betooni on ilmselgelt oluliselt rohkem. Varjumiskoht on koht, kuhu inimene saab varju minna, kui ta peaks saama teada, et midagi on korrast ära ja nüüd tuleks varjuda," rääkis Lindmäe.