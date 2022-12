„Pühade eel kasvab inimeste heasüdamlikkus ja ka vajadus kinke osta. Aina rohkem kingitusi tellitakse praegu läbi veebipoodide. Seda pühade-eelset trendi proovivad kahjuks kelmid kuritarvitada. RIA kogemus on korduvalt näidanud, et kui inimeste käest väga ilusti infot küsida, siis on enam kui tõenäoline, et nad kaotavad lõpuks tähelepanu ja annavad küsitu välja. Nii saavad kurjategijad kätte kontosid, PIN-koode ning pangakaardi andmeid,“ ütles RIA peadirektori asetäitja Gert Auväärt.