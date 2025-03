LUGEJA KÜSIB Kas tööandjal on õigus mind puhkusele mitte lubada?

Põhipuhkuse eesmärk on töötaja tervise ja võimete taastamine. Igal töötajal on iga-aastane puhkus vähemalt 28 kalendripäeva. Alaealise töötaja ning osalise või puuduva töövõimega töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva. Töötaja ja tööandja võivad alati kokku leppida pikemas põhipuhkuses.