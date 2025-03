EESTI OTSIB SUURPERE Paku välja kandidaat tiitlile ja 10 000 euro suurusele stipendiumile

Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on Aasta Suurpere valimine pikaajaline traditsioon, mida on elus hoitud juba 16 aastat.

„Lasterikkad pered on iga riigi ja rahvuse tuleviku olulisim vundament. Nende pühendunud suurperede emade ja isade panus ühiskonda on tähelepanuväärne, mistõttu tahamegi nende tegemisi tunnustada ja kõigile eeskujuks tuua,“ sõnas Õunap ja kutsus üles suurpere konkursile kandidaate esitama.

„Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada peresid, kes on meile kõigile eeskujuks, et aidata neil teostada oma ideid ja unistusi,“ ütles Pechter. Bigbanki poolt võitjaperele välja pandava 10 000 euro suuruse stipendiumi eesmärk on toetada laste huvitegevust, pakkuda võimalusi õppimiseks ja arenemiseks.