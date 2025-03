ANNA TEADA Kes on Saaremaa kõige rõõmsamad inimesed?

„Praegusel keerulisel ja äreval ajal on oluline, et meie kõrval oleks inimesi, kes suudavad ka rasketel aegadel jääda positiivseks ja pakkuda positiivsete emotsioonidega tuge. Rõõmsa meelega inimesed võivad oma hea tujuga nakatada ka teisi enda ümber,” rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

„Toetav ja positiivne õpetaja suudab oma tegude ja sõnadega vähendada õpilaste stressi ning tuua kooliellu rohkem rõõmu. Kui õpilased tunnevad, et õpetaja ka raskuste korral mõistev ja toetav, siis on neil lihtsam toime tulla keerukate olukordadega ja õppimine muutub palju meeldivamaks,” rääkis Peaasi.ee haridusvaldkonna juht Marit Kannelmäe-Geerts. „Rõõmu loov õpetaja on ise eeskujuks ja jagab ka oma õpilastele oskuseid, teadmiseid ja hoiakuid, kuidas ennast hoidvalt ka rasketel hetkedel toime tulla”.

„Positiivsus ei tähenda, et tuleb ignoreerida raskusi või valusaid kogemusi, vaid pigem aitab see keskenduda sellele, mis on meie kontrolli all – kuidas mõtleme ja reageerime. Selline suhtumine võib pakkuda meelerahu, mis on kriitiliselt tähtis vaimse tervise hoidmiseks, eriti kui maailmas toimuv tundub kaootiline ja hirmutav,” selgitas Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.