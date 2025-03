Õhutemperatuur on plusspoolel, teetemperatuur valdavalt miinuses ning teedel on kohati jäiteoht, hoiatab transpordiamet.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, ida pool võib sekka tulla ka lörtsi. Temperatuur on kuni +6 kraadi. Ennelõunal tugevnev tuul on puhanguti kuni 16, rannikul kuni 20 m/s.