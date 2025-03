Eeloleva nädala keskpaigas pöörab ilm külmaks

Keskkonnaagentuuri teatel on esmaspäeva päeval muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub idakaaretuul 2–7 m/s. Sooja on 7–12, rannikul paiguti 2–5 kraadi.

Teisipäeva öösel on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutlik, hommikul pöördub põhjakaarde puhudes 2–8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Eesti lõunaservas võib kohati vähest vihma sadada. Puhub põhja- ja kirdetuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 1–6, Lõuna-Eestis 7–11 kraadi. Õhtul hakkab temperatuur miinusesse langema.