Aastate jooksul on enesetapu teinud rohkem Eesti eest võidelnud missioonisõdureid, kui neid on hukkunud lahinguväljal. Miks tunneb osa sõjamehi, et on oma murega üksi ja et kaitsevägi lausa nöögib neid, aruta ETV saade "Pealtnägija" kolmapäeval kell 20.05.