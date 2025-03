Kes väärib Saare- ja Muhumaal regionaalmaasika tunnustust?

Regionaalarengu asekantsleri Sigrid Soomlaisi sõnul on regionaalmaasika konkurss hea võimalus tuua esile ja tänada oma kodukoha tublisid ja hakkajaid inimesi. „Ootame esitama konkursile kandidaate, kes on paistnud silma regionaalarengut toetava ettevõtmisega ja aidanud kaasa oma kodukoha arengule,“ selgitab Soomlais.

Auhinnale saab esitada isikuid, organisatsioone ja ettevõtteid, tänu kellele on edenenud piirkonna majandus ja on loodud töökohti; samuti neid, kes on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Regionaalmaasika auhinnad antakse üle juunikuus Stenbocki majas toimuval pidulikul vastuvõtul.