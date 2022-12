Pääsukesemärgiga tunnustati kahte Saaremaa lihatoodet

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar ütles toodete hindamist kommenteerides, et jätkuvalt on „Tunnustatud Eesti toit“ ehk Pääsukesemärk Eesti tarbijate poolt hinnatuim ja tuntuim toidumärgis, mida on kinnitanud ka varasemad Eesti Konjunktuuriinstituudi tehtud uuringud.