JUHTKIRI ⟩ Möödapääsmatu olukord

Noorte abikodu loomine Saaremaale on hea mõte. Probleemid noortega ei paista igapäevaselt suures pildis silma, kuid süvitsi minnes näeb, et olukord on murettekitav. Politseijuhtki tõdeb tänases lehes, et midagi tuleb ette võtta. Noortetöötajad on seda rääkinud juba ammu.