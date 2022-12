Saaremaa politsei ⟩ Hädaabinumber 112 toimib ka siis kui levi ei ole

Hädaabinumber 112 on olukordadeks, mil on ohus on kellegi elu, tervis või vara. Kui tormi tõttu on teed muutunud raskesti läbitavaks või on teele kukkunud näiteks murdunud puid, mis aga otseselt ei takista liiklust või ei tekita liiklusohtlikku olukorda, palume helistada riigiinfo telefonile 1247.