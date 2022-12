Saaremaa veevarustus toimib suuresti generaatorite abil

Veevärgi generaatorid töötavad praegu Kärlal, Mustjalas ja varsti ka Kaalis. Generaatorite käivitamine ei tähenda siiski, et tööle hakkab kogu veevärk. Genaraatoritega tagatakse küll veesurve kraanides, kuid kanalisatsioonipumplaid elektriga ei varustata, mistõttu see süsteem seisab ja võib ühel hetkel täis saada. Ka vett ei saa pidevalt, vaid paari tunni kaupa korraga.

Sõrme sõnul on probleem on selles, et Elektrilevi ei julge enam prognoosida, millal rikked kõrvaldatakse, samas on ilmaennustus kurjakuulutav ja murelikuks teeb, milline on meie olukord õhtuks.