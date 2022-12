ILMAPROGNOOS ⟩ Lund tuleb juurde terve alanud nädala

Esmaspäeval läheneb lõuna poolt madalrõhkkond ja selle survel puhub väga tugev kirdetuul, sisemaal puhanguti 20, rannikul 26 m/s. Pärastlõunal Kagu-Eestist alates tuul tasapisi nõrgeneb. Tihe lumesadu laieneb üle maa, tuiskab, päeva jooksul muutuvad sadu ja tuisk intensiivseks. Õhutemperatuur on -1..-7°C, aga väga tugeva tuule tõttu on enesetunne märksa kõledam.

Teisipäeval liigub madalrõhkkond üle Eesti Soome suunas. Öö hakul sajab Lääne- ja Põhja-Eestis ikka tihedat lund, tuiskab, hommikupoole ööd sajuhood nõrgenevad. Kirde- ja põhjatuul on öö hakul veel väga tugev Lääne- ja Põhja-Eestis, pärast keskööd nõrgeneb. Päeval sajab mitmel pool lund, mandril on sajuhood enamasti nõrgad, saartel ja läänerannikul vahetevahel intensiivsed. Tuul pöördub lõunakaarde ja on mõõdukas, rannikul puhanguti 16 m/s. Õhutemperatuur on öösel -5..-10°C, tuulele avatud rannikul on pisut kõrgem, päeval -3..-8°C.