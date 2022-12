Raamat "Saaremaa muuseumi ajalugu" (Saaremaa Muuseumi toimetised nr 13, Endel Püüa, Kuressaare 2022) on Saaremaa ajaloo mõttes lausa piibellik, sest koosneb kolmest osast. Ja nagu Piibel, on need raamatud koos, ühtede kaante vahel.