Mures on eelkõige noored lapsevanemad, kelle jaoks palavikusiirupist on saanud lihtne ja tõhus abivahend kõrge kehatemperatuuri alandamiseks.

“Päris beebile saab küll panna paratsetamooliküünla, aga suurem laps ei lase seda teha,” ütleb lapsevanem, kelle sõnul on palavikusiirupit just väikepõnnile lihtne anda, ilma et ta vastu puikleks. Siiski kasutatakse ka koduseid vahendeid nagu viinalahusega tupsutamine ja rohuteed.