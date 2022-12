VIDEO ⟩ Saaremaa Rotary mehed kingivad Ukrainale taevakarva postiauto

Novembri alguses lükati käima üleskutse “Saarlaste abi Izjumile”, mille eesmärk oli leida väikekaubikuid, et toetada talve üleelamist Ukrainas, Harkivi oblastis asuva Izjumi piirkonna inimestel, kellel on õnnestunud Venemaa sõjast vabastatud aladel ellu jääda. Ülekutse kaudu on Saaremaa ettevõtete ja heategevusühingute poolt kokku annetatud viis autot.