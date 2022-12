PAREM KUI LIRTS-LÄRTS ⟩ Jõululaupäev tõotab tulla karge

Reedel liigub uus madalrõhkkond Rootsi lõunaosast üle mere ja Soome lõunaossa ning selle servas sajab meil aeg-ajalt vihma ja lörtsi, tihedam on lörtsisadu öösel Lõuna-Eestis. Tugev lõunakaare tuul päeva peale nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0..+4°C. Õhtul kaugeneva madalrõhkkonna järel pöördub tuul Lääne-Eestist alates loodesse, algab jaheduse sissetung ja õhutemperatuuri langus miinuspoolele. Tähelepanu, märjad teepinnad külmuvad ja muutuvad libedaks!

Ööl vastu jõululaupäeva eemaldub madalrõhkkond Karjala kohale ja selle lääneserva mööda jätkub meie aladele külmema õhu sissetung. Vihma- ja lörtsihood muutuvad lumisemaks ja seejärel lakkavad. Selgineva taeva all langeb õhutemperatuur kiiresti ja on hommikul sisemaal -6..-12°C, läänekaare tuulele avatud rannikul jääb veel -5°C-st kõrgemale. Teed muutuvad kõikjal jäiseks ja libedaks. Jõululaupäev on selgema taevaga ja sajuta ning karge. Õhutemperatuur on -3..-9°C, läänekaare tuulele avatud rannikul on 0°C lähedal.