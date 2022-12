JUHTKIRI ⟩ Jõulurõõmu südamesse

Kel on suuremad ettevalmistused pühadeks juba tehtud, kel alles ees. Pühadeks kaunistatud kodude tähtsaim ehe on muidugi jõulupuu, mis rõõmustab suuri ja väikesi. Isuäratavate jõuluroogade ja piparkoogilõhn täidab toa.

Loodetavasti jõuab igasse kodusse, kus on lapsi, ka jõuluvana. Või kui ei jõua, siis vähemasti jätab kingikoti kuuse alla või ukse taha. Tahaks väga loota, et praegusel keerulisel ja majanduslikult raskel ajal ei jää kingita ükski laps. Täiskasvanute jaoks on kinkidest ehk olulisemgi olla koos oma lähedastega. Tunda jõuludest rõõmu.

Paraku on meie hulgas neid, keda saabuvad pühad pigem siiski kurvastavad, kui rõõmustavad. Üksi elavad eakad, kel pole lähedasi või elavad need kaugel. Inimesed, keda on tabanud elu muutnud saatuselöök, näiteks lähedase raske haigus või surm. Või kes ise on raskelt haiged. Süda on raske ka neil inimestel, kes on tulnud sõjakoldest võõrsile pakku ning kes muretsevad kodumaale jäänud pereliikmete ja oma kodu pärast.