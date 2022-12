"Arvan, et iga tudengi jaoks on stipendiumi näol märkamine oluline," ütles Anni, kes Saare Kaluri stipendiumist sai juhuslikult teada alles mõned kuud tagasi. "Kuna sobisin täpselt stipendiumi saajale esitatud tingimustega, otsustasin taotluse teele panna. See, et minule õnn naeratas, tuli kindlasti suure üllatusena ning rahaline toetus annab motivatsiooni edasi tegutsemiseks," rääkis ta.