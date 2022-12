Lõputu küünlapäev

Ilmselt olete kuulnud ja ehk nii mõnigi on osalenud mõnel meeskonnatöö koolitusel, kus kollektiiv viiakse kuskile võssa ja antakse neile seal erinevaid ülesandeid ja võib-olla kästakse isegi öö metsas veeta. Loomulikult ei arva keegi, et raamatupidaja professionaalne sooritus sellest hüppeliselt paraneb, kui ta oskab lõkke märgade puudega üles teha või kipakas kanuus seda kordagi ümber ajamata viis kilomeetrit läbida. Eesmärk on viia inimesed välja argistest oludest ja lasta neil avaneda teistsugustes, harjumuspäratutes ja võib-olla isegi ekstreemsetes oludes. Ja võibki selguda, et sellel kiitsakal vibalikul kolmandalt on üllatavalt palju rammu ning see vuntsidega paksuke, kes liftis alati maha vahib, teab vähemalt nelja miljonit anekdooti ja oskab neid ka nauditavalt rääkida. Seda nimetatakse mugavustsoonist väljaviimiseks.