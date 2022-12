Saaremaa Apteegi proviisor Eerika Uustulnd nentis, et rahvast on neil päevil apteegis käinud tavapärasest rohkem.

“Ma ei ütleks, et oleks paanikat, aga eks ostetakse ravimeid välja küll selles hirmus, et on olnud tarneraskusi,” rääkis Uustulnd.