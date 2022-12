Ülo Tuulik ⟩ Enam ei tohi laulda, kas venelased tahavad sõda…

Ülo Tuulik tõmbab huvitavaid paralleele ja tõdeb, et ajalugu kordub ning saja aastaga pole Kremli mentaliteedis mitte vähimatki muutunud.

Patriarh Kirilli indulgents taskus, hävitavad Putini soldatid Ukrainas kogu eluringi, alates sünnitusmajadest kuni surnukuurideni. Meenub Hitleri relvajõudude vööpannal sõnumiga "Jumal on meiega". See on õudne, kuidas ajalugu kordub.