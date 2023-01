KENA TALVEILM ⟩ Nädala teises pooles läheb ilm krõbekülmaks

Esmaspäeva päeval läheneb Rootsi rannikule väike rahulik madalrõhkkond ja selle sajupilved laienevad üle mere. Saartel hakkab keskpäeva paiku lörtsi ja vihma sadama, pärastlõunal liigub sadu mandri lääne- ja lõunaossa ning õhtul üle mandri. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on -3°C-st Virumaal +2°C-ni mandri lääneservas, saartel on kuni +4°C.

Teisipäeval liigub madalrõhkkond Eesti kohale. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma. On jäiteoht! Põhja pool tihedat lörtsi ja lund, tuiskab. Hommikuks lisandub 15-25 cm lund. Päeva jooksul eemaldub madalrõhkkond Venemaale ja selle järel sajuhood hõrenevad ja muutuvad lumisemaks. Tuul puhub öösel Lõuna-Eestis lõunakaarest, põhja pool pöördub itta ja kirdesse ning on ajuti tugev. Õhutemperatuur on öösel -3°C-st Virumaal +2°C-ni mandri lääneservas, saartel on kuni +4°C, päeval on 0..+3°C, päeva jooksul langeb järk-järgult alla 0°C.