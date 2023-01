Video ja galerii ⟩ Tuleb uus ja parem Saaremaa kaubamaja

"Viimased päevad on päris töökad olnud, kuid kõik tundub plaanipäraselt minevat," räägib Saaremaa kaubamaja arendusjuht Kristiina Treu lõpumüügi saginast, lisades, et arvestatud oligi nii, et jaanuari esimesel nädalal ollakse veel mõni päev avatud. Täna ongi siis viimane müügipäev, uuesti avatakse kaubamaja 2. märtsil.