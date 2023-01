HENNO SEPP ⟩ Kohanimed õigeks!

Eesti pühades paikades tehakse kaevamisi. Küdema külas on kaks pühapaika. Üks neist on Hiieaed – rahvasuus Hiieaid. Seal olevat olnud püha hiis. See oli minu isa heinamaa ja kuulus Uustalu perele. Hiie mäge Küdemas ei ole. Kunagi käidi seda kohta Tallinnast vaatamas. Nad leidsid aia ja et see oli Puista (Puiste) talu maadel. Siis pandi ka raamatusse: Puiste talu maadel.

Teine püha koht on Kabeli mägi, rahvasuus Kabli mägi Uustalust 500 meetrit mõisa poole. Tegelikult on see 1–1,5-meetrine küngas, kaetud kividega ning seal kasvavad mõned kased. Väga vanal ajal olevat seal olnud kabel. Vaatamisväärsus on Küdema külas Küdema kurissu. Luitevallini tulev Pugeme jõgi voolab maa alla ja tuleb maapinnale Peetri talu juures. Siit algab Uuemõisa jõgi. Suvel on see peaaegu kuiv. Rahvasuus: Tõusma auk.