ELEKTRILEVI ⟩ Kilovattide lugemisel valskust ei tehta

"Huvi pärast läksin vaatama, kui suur oli detsembri elektritarbimine. Ja oh üllatust! Tundub, et Saaremaal möllanud lumetorm oli libauudis, sest tarbimisajalugu näitab ainult ühepäevast elektrita olemist," pahandab üks klient, kes tegelikult oli vooluta üle viie päeva. "Milleks neid mõõteseadmed vaja, nagunii näitab tarbimist, mis sest, et lumi oli vööni, lasteaiad ja koolid suletud."