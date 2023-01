Loodusmatkaja ⟩ Saaremaa ürgloodusobjektid vajavad kaitset!

Kõik need 12 on ürgloodusobjektid – karstid, allikad, ojad, orundid, vanad salumetsad ja nende juures olevad ajaloolis-kultuurilise tähtsusega paigad.

Saaremaa maastikul on palju ürgloodusobjekte, mis ei kuulu kaitse alla. Lisaks sellele, et paljud neist on looduslikult olulised, on need tähtsad ka muinasajaloolises mõistes (kivikalmed, muinaspõllud) ja mütoloogilises võtmes (pärimused, kohanimed). Arvestades, kui tempokas on tänapäeval metsamajandamine ning milliste raskete metsamasinatega ja mis aastaaegadel neid töid tehakse, aga ka võimalike kruusakarjääride rajamiste ja maaparandustöödega, olen mures nende paikade tulevastele põlvedele säilimise pärast.