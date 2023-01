Minister Sikkut: elektrikatkestuse kulud võiks hüvitada heldelt

"Mõelda sellele, mis inimesed seal läbi elasid, olles üheksa, kümme päeva järjest elektrita. Selle asemel, et väga näpuga järge ajada, siis selline heldem lähenemine tuleks võtta," ütles minister pressikonverentsil. "Tõesti, ka praegu ette nähtud, suhteliselt formalistlik hüvitamise kord, mis Elektrilevil on oma klientide ees, ühelt poolt on mõistlik, teiselt poolt, summad on väikesed," märkis ta.