Jäätmekäitlus ⟩ Miks Saaremaa maainimene sooduskompostreid ei saa?

"Samas tahaks selgitust, mida tähendab nõuetekohane kompostimine valla külades elavatele kodanikele, kellele soodustus komposterite saamisel ei kehti. Milline see kompostihunnik peab olema, et vabastust saada, millistele euronormidele see vastama peab ja kes seda kontrollimas käib?" päris ta.