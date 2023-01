Nädalavahetus tuleb külm ja tuuline

Laupäeval sajab saartel kohati lund ning on oodata pinnatuisku. Puhub kaugutuul 7-12 puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on rannikul -5..-8°C.

Pühapäeval on oodata pilves selgimistega ilma. Kohati sajab vähest lund, Lääne-Eestis on ka jäävihma võimalus, on jäiteoht! Saartel ja rannikul puhub valvalt kagutuul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul 0..-5, mandril -6..-12°C.