GALERII ⟩ Saaremaa lapsed valmistuvad laulupeoks

''Meie oleme ka siin esimest korda, oma turneed alustame siit Saaremaalt," ütles noortepeo mudilaskooride üks koorijuhtidest Annelii Traks suviseks peoks valmistumisest. ''Esialgu olid lastel noodid ees, aga kui palusime need käest ära panna, selgus, et tegelikult on noodid peas.''