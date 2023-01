Kuressaare kortermaja sai sooja kuue uudse tehnoloogiaga

Kortermaja haldava Kuressaare Elamute Hoolduse juhatuse liige Veeve Pihelpuu ütles, et ettevalmistused hoone renoveerimiseks kujunesid üsna pikaks, kuid lõpuks jõuti lahenduseni, kus 50% töödest katab Kredex. Remondiks võeti ka laenu, mida korteriomanikud osade kaupa tagasi maksavad. See on küll inimestele lisakulu, kuid maja soojustamise ja soojussüsteemi uuendamise tulemusena peaks vähenema jällegi küttekulud.