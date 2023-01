Kas oled vahel mõelnud, milline privileeg on elada kõikidest linnadest just Kuressaares? Ükskõik, mis linnaosas ka paikned, võtab vaid mõned minutid, et põigata lähimasse looduskaunisse kohta värsket õhku hingama. Lisaks on valik lai - kas minna rannikule, metsa või hoopis jõe äärde. Kui eelmises fotoreportaažis kulgesime mööda Põduste jõge, siis seekord lähme piilume, mida pakub Roomassaare loodusrada.