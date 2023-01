Ühistu juhatuse liige Kalle Koov ütles, et ettevõte tundis tõepoolest huvi teatud osa retseptide vastu, kuid nende omandamiseks paraku kokkuleppele ei saadud.

Saare Leib OÜ juhataja Janar Vaima rääkis jaanuari alguses Saarte Häälele, et mõningast huvi on retseptide vastu tuntud, aga enamik on siiski veel saadaval. Tema sõnul katsetas ettevõte Pagaripoisid pitsküpsist ja kaerapätsi.