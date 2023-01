O'Brockiga seotud Norra ettevõte REEtec on välja töötanud tehnoloogia, kuidas töödelda haruldasi muldmetalle, vahendas Äripäev.

"Demotehas on kenasti töötanud mitu aastat ja viimase rahakaasamisega tuli suurima aktsionärina sisse LKAB,” ütles David O’Brock. Just LKAB on firma, mis leidis Rootsist haruldaste muldmetallide maardla, mis võib katta suure osa Euroopa Liidu metallide vajadusest autotööstuse elektrifitseerimiseks.