Alevi tn 15 korteriühistu üks juhatuse liikmetest, Sergei Beljohin ütleb, et probleem on kestnud juba aastaid.

Beljohin nendib, et kuna tegemist on tavalise olukorraga liigvee ajal, siis ta ise on oma keldri ehitanud kõrgemaks ja teab, et paljud majaelanikud hoiavad asju pigem riiulitel, et kaitsta esemeid vette sattumise eest.