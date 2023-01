Ülo Tuulik ⟩ Ajaloost alati paraku ei õpita

Kui venelased tungisid mullu veebruaris Ukrainale kallale sildi all, et nad tahavad hävitada fašistlikku kooslust oma naabrite juures, meenutasin üht meie kaasmaalast Alfred Rosenbergi, kes oli Hitleri-Saksamaa ehk Kolmanda riigi peaideoloog. Rosenberg oli sündinud ja koolis käinud Tallinnas. Tal oli poliitiline päevik, mida ta pidas 1934.–1945. aastani. Rosenbergi poliitiline päevik oli üks dokument, mille alusel Nürnbergi protsessil paljudele inimestele süüdistus esitati. See päevik läks mingil kombel kaduma, ent 2013. aastal leiti päevik uuesti üles Ameerika Ühendriikidest, kus see oli ühe kollektsionääri eravalduses. Loomulikult anti Rosenbergi päevikust otsekohe välja uustrükid – saksa keeles, kohe ka inglise keeles ja kuuldavasti mingil ajal ka vene keeles.