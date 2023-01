JUHTKIRI ⟩ Asjaosalisi tasub kuulda võtta

Pärast Kuressaare Hariduse kooli hoone remondi lõppemist ongi kavas võtta järgmisena ette Vanalinna koolimaja. Ainult et... KVK õpetajad pole sugugi rahul hoone praeguse remondiprojektiga, mis ruumipuuduse probleemi tegelikult ju ei lahenda.

Nii palubki õpetajate ettepanekuid kogunud hoolekogu vallavalitsusel kaaluda projekti muutmist – et tulevikus ei peaks täiendava remondi peale raha kulutama. Ehk veel jõuab – hange on kavas korraldada aprillis. Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 6 300 000 eurot.