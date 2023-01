Eimar Rahumaa ⟩ Haridus kui kilp ja mõõk

Üheskoos õppimist ei asenda miski. Inimene on juba nii aastatuhandeid arenenud, et koos saavutatakse enam, et 1+1+1 on enamasti 5 või 6, kui mitte rohkem.

Millest alustada? See tuleb igaühel endal selgeks saada, siin nõu anda pole võimalik. Selge on see, et õppida tuleb kogu elu. Selle paremini korraldanud riiki saadab suurem edu. Umbes nagu kardinal Richelieu arvas läbirääkimiste kohta: salaja ja avalikult, öösel ning päeval.