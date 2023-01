JUHTKIRI ⟩ Ülitähtis kindlustunne

Paraku jagub ka selliseid vanemaid, kes leiavad, et pigem käigu poeg või tütar esimesest üheksanda klassini kaugemal asuvas koolis, mida kärpimine ei ähvarda. Hakka veel last ühest koolist teise “solgutama”.

Kui aastaid on omavalitsuselt tulnud signaale, et väikeses maakoolis on liiga vähe lapsi ning seetõttu on nende võimalused haridust omandada ja huvialadega tegelda kehvemad kui mujal, pole ime, et pered “jalgadega hääletavad”.