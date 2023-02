MUHU UUDISSED ⟩ Laupa oo küinlalühtrijalapäe

Ühekorra üks tönk jõudn kua kolmekuningabe õhta kojo ja küsin oma nooriku kääst, et ons supp valmis. Noorik üteln, et kohe varsi soab. Vana arvan siis, et jalutab siis niikavva viel rinki…. Ja tuln uiesti kojo küinlabeks. Neh, seks aaks ollid külarahva õlled lõpuks otsas. Ja kui es oln, siis naesed kietsid supiks. Miestele es jäeta änam midad. Ehkkid, neh küinlabe naesed änamaste juovad küinlapuna, aga sooja õlut mekuta sünnib emastel inimestel just igat aegu.